SATSO'da üyelere "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimi verildi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) üyelere yönelik "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) üyelere yönelik "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimi düzenlendi.



Odadan yapılan açıklamaya göre, SATSO ile Türkiye Kalite Derneği (KALDER) iş birliğiyle düzenlenen eğitim, KALDER eğitmenlerinden Tamer Tok gözetiminde ve üye firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Stratejik insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi, stratejik plan ve insan kaynakları ilişkisi, stratejik insan kaynakları yönetimiyle insan kaynakları sistemleri gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler veren eğitmen Tamer Tok, şunları kaydetti:

"Mark Zuckerberg'in de söylediği gibi 'Amaç, daha büyük bir şeyin parçası olabilmektir.' Bir şirkette de insan kaynakları fonksiyonları, şirket içerisindeki yaşamsal parçalardan biridir. Bu sebeple insan kaynaklarının uygulayacağı stratejiyi iyi belirleyebilmesi, şirketin refahı açısından büyük önem taşımaktadır. Strateji belirlerken önemli olan uzakta olabileceklere yakından, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir. Günümüzde şirketlerin ayakta durabilmeleri ve rekabetçi avantaj kazanabilmeleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme seviyelerine bağlıdır. Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak adına insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak çok önemlidir."

Eğitimde ayrıca, katılımcılarda öz farkındalık oluşturmaya yönelik anket çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA