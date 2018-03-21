Satrancın Birincileri Şampiyonluk İçin Yarıştı

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Okul Sporları Etkinlikleri' kapsamında okul ve ilçelerinde birinci olan satranç tutkunu öğrenciler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan '17 İlçe Satranç İl Birinciliği' yarışmasında şampiyonluk için ter döktü.

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Okul Sporları Etkinlikleri' kapsamında okul ve ilçelerinde birinci olan satranç tutkunu öğrenciler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan '17 İlçe Satranç İl Birinciliği' yarışmasında şampiyonluk için ter döktü. Öğrencileri çekişmeli geçen mücadelelerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvayla çocukların hem sosyal hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Merinos AKKM Zeki Müren Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, 17 ilçeden okulların üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri katıldı.

HEDEF: HER ÖĞRENCİNİN SPORLA BULUŞMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerinin yadsınamaz bir düzeye ulaştığını belirterek, bundan kişilerin sosyal iletişim becerileri ile fiziksel özelliklerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Çocukların bu mağduriyetini gidermek için onları spora yönlendirecek etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "İstisnasız her öğrencimizi oyun ve fiziksel etkinlikler aracılığıyla sporla buluşturma hedefindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, sporu tabana yayacak çalışmaları artırarak sürdürüyoruz" dedi.

"ÇOCUKLAR OYUNLA BÜYÜYÜP OYUNLA GELİŞİR"

Konuşmasında çocukların oyunla büyüyüp oyunla geliştiğini vurgulayan Başkan Aktaş, onlara alternatif etkinlikleri tanıtmanın ve onlara uygun ortamlar sağlayabilmenin önemine değindi. Satranç turnuvasının da bu hedef doğrultusunda organize edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu yıl dördüncüsü yapılan turnuvaya, 17 ilçeden öğrencilerimiz katılım gösterdi. 'Büyükşehir Belediyesi Okul Sporları' etkinlikleri adı altında gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvalarına, toplamda 172 ilkokulumuz ve 126 ortaokulumuz katılım gösterdi. Öğrenciler öncelikle kendi okullarında yarışıp, ardından ilçe ve il turnuvası şeklinde 3 aşamada yarışmaya katılmaktadır. 17 ilçemizden okulların üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin iştirakiyle yapılan turnuvalarda, çocuklarımızın hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır" diye konuştu.

Başkan Aktaş, satranç alanında bugüne kadar yapılan etkinliklerden ortalama 30 bin öğrencinin yararlandığını ifade etti. Bugün de 17 ilçede birinci olan öğrenciler arasında il birinciliği için yarışma planlandığını kaydeden Başkan Aktaş, "Hedefimiz çocuklarımızın sporla dolu bir gün geçirmelerini sağlamaktır. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Yıldırım Sarıkaya ise yaptığı konuşmada, 'etkinliklerin düzenlenmesi konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle' Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Sarıkaya, yarışan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Aktaş, satranç birincilerine temsili olarak madalyalarını takdim etti.