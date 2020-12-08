Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında
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Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında

08.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:24

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir grup gencin yeni hizmete giren Derepark'taki satranç alanına verdiği zarar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir grup gencin yeni hizmete giren Derepark'taki satranç alanına verdiği zarar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaycuma Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Çay Mahallesi sınırları içinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Derepark'ın içinde bulunan anfi tiyatro biçimindeki satranç oyun alanına zarar verildi. Kuru havuz, oturma grupları, yön yıldızı ve kameriyelerinde bulunduğu alandaki oyun alanına zarar veren şahısları tespit etmek üzere güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan oyun alanına 4 kişilik bir gurubun girdiği görülüyor. İçlerinden bazıları tribünlerde otururken diğerleri oyun alanı içindeki satranç taşlarını ayakları ile itip üst üste dizmeye çalışıyor. Üst üste koydukları taşların üzerine diğer taşları fırlatarak düşürmeye çalışan kişiler ardından da taşları tekmeliyor. Mukavim malzemeden yapıldıkları için taşlara herhangi bir zarar veremeyen gençler, daha sonra hiçbir şey yapmamış gibi olay yerinden ayrılıyor. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan yetkililer yaşanılanlara tepki gösterdi. - ZONGULDAK

Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında
Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında
Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında
Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK

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