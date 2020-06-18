Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
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Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu

Rize'de, inşaat ustası, satmaya gönlü razı gelmediği baba yadigarı 1975 model otomobili, vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
18.06.2020 08:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:42

Rize'de, Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Bülent Çepli, 17 yıl önce vefat eden babası Recep Çepli'ye ait 'Anadol' marka otomobile gözü gibi bakıyor. Çepli, 1975 model otomobili satmaya gönlü razı gelmeyince vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Motor aksamı ve lastiklerini söktüğü otomobilin yönünü babasının mezarına doğru çeviren ve içini oturma alanına dönüştüren Çepli, boş vakitlerini burada geçiriyor. Çatıda otomobili görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"İSTEYEN BUYURSUN ÇATIDAN ALSIN"

Babasının otomobilde çok hatıralar biriktiğini anlatan Bülent Çepli, "Arabayı evin önünde park etmiştim. Çok fazla kullanmadım. Otomobili çok isteyen oldu. Ben de kimseyi kırmak istemiyorum. Baba hatırası olduğu için annem de satmamı kesinlikle istemedi. Ben de vinçle evin çatısında çıkardım. Almak isteyen varsa buyursun çatıdan alsın" dedi.

Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu

"GÖRSEM BİLE BANA YETİYOR"

Eşinden kalan son hatıranın bu otomobil olduğunu anlatan Meliha Çepli de, "Benim beyim Anadol marka otomobili çok sever. Bu otomobille yaşadı, bu otomobille öldü. Ben de 'bu otomobil satılmayacak' dedim. Burada kapıda duruyordu. Oğlum da aldı onu çatıya koydu. Ben rahatsız olduğum için yanına çıkamasam da yoldan görmek bile yetiyor. Bu araba ile çok anımız vardı. Bu araba ile beni gezdirirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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