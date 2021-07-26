Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
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Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da satırla kendine zarar vermeye çalışan şahıs, özel hareket ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Malatya'da satırla kendine zarar vermeye çalışan şahıs, özel hareket ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüş Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında elinde satırla sağa sola tehditler savuran kişiyi gören sokak sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği olayda, ekipler bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İsminin Y.E.Y. olduğu öğrenilen şahıs polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel hareket polisleri ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Maddi hasarın oluştuğu ikamette ekipler inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi
Satırla kendine zarar veren şahsı özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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