Satın aldığı evde yıllardır kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu - Haberler
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Satın aldığı evde yıllardır kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ben Mann isimli adam, 2015 yılında 1900'lerden kalma bir ev satın aldı. O yıldan bu yana evde duran kapalı tahtayı hiç kaldırmayan Mann, tahtayı kaldırınca aşağıda gizli bir bölme buldu. Büyük mutluluk yaşayan Mann, bu bölmeyi tadilattan sonra evine ekledi.

İngiltere'de yaşayan Ben Mann ve eşi Kimberley, eski evleri seviyordu. Çift, 2015 yılında paralarını denkleştirerek 1900'lerden kalma bir ev satın aldı. Evin üst tarafından çeşitli düzenlemeler yapan çift, kapalı olan tahtayı ise hiç kaldırmadı.

Tahtaların çürümesi üzerine harekete geçen Mann, kare şeklindeki tahtayı kaldırdıktan sonra gözlerine inanamadı. Bir boşluk olduğunu fark eden adam, merdivenleri takip ettiğinde ise evin altında bir mahzen olduğunu gördü.

Satın aldığı evde yıllardır kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu

Başına gelen durum hakkında açıklamalarda bulunan Ben Mann, "Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım" dedi.

Satın aldığı evde yıllardır kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu

Mann, birtakım yenileme işlemlerinin ardından gizli bölmeyi oyun odasına dönüştürdü. 39 yaşındaki adam şu anda vaktinin büyük bir bölümünü, aşağıdaki odada geçiriyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Sosyal Medya, Dünya, Haber

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