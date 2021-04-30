Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde kollar sıvandı
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Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde kollar sıvandı

Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde kollar sıvandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ikincisi için kollar sıvandı.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ikincisi için kollar sıvandı. Satıkadın Mahallesi'nde yapılacak olan ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın'ın ismini taşıyacak olan ikinci mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelküerine kadar birçok donatı yer alacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, vadettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri'nin ikincisinin hayata geçirilmesi için geri sayım başladı. Bu kapsamda ilk mahalle kültür evi Atatürk Mahallesi'nde inşa edilmişti. Mahalle Kültür Evi'ne, Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan seymen başlarından olan Güvençli İbrahim Çavuş'un ismi verilmişti.

ihalesi tamamlandı

Mahalle Kültür Evleri'nin ikincisi ise Satıkadın Mahallesi'nde yapılacak. Projesi hazırlanan mahalle kültür evinin yapım ihalesi açık ihale usulüne göre e-ihale olarak gerçekleştirildi. İhalenin ardından mahalle kültür evi 180 iş gününde tamamlanacak.

Kütüphaneden sanat atölyelerine

Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Mahalle kültür evinde, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. İki katlı olarak inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak. Kültür evine Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Kahramankazanlı Satıkadın'ın adı verilecek.

Engelsiz bina özelliği

Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. Mahalle kültür evleri projesi, Atatürk ve Satıkadın mahallelerinin ardından ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek.

Tüm merkez mahallelerde olacak

Başkan Oğuz, Mahalle Kültür Evinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin, tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. Bu kültür evlerini tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde kollar sıvandı
Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde kollar sıvandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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