Saten elbise modelleri nasıl kombinlenir?

23.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:08

Vücudunuza hassas dokunuşlar yapan saten elbiseler, kombinlerinize de zarif dokunuşlar yaparak şık görünmenizi sağlıyor. Saten elbise kombini yaparken dikkat etmeniz gereken hususlarla saten elbiselerle daha şık ve daha zarif görünebilirsiniz. İşte en güzel satene elbise modelleri ve kombin seçenekleri…

DİKİŞSİZ ÇAMAŞIRLAR TERCİH EDİN

Saten elbise ile kombini yaparken saten elbisenin çok hassas olduğunu göz önünde bulundurmalı ve saten elbise ile beraber giydiğiniz çamaşırların dikişsiz olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun için komple astar giyebilir ya da dikişsiz çamaşırlar tercih edebilirsiniz. Bu yöntemlerle saten elbisenizin pürüzsüzlüğü bozulmayacak ve kusursuz bir görünüm elde edeceksiniz.

SATEN ELBİSE KOMBİNİ YAPILIRKEN AKSESUAR SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Saten elbise kombininde elbise seçimi kadar aksesuar seçimi de önemli bir konudur. Saten elbisenin zarif tasarımına uygun şekilde zarif tasarımlı aksesuarlar seçilmeli, inci küpe ve saten kumaşın rengi ile uyumlu aksesuarlar tercih edilmelidir. Saten elbisede aksesuar seçiminde dikkat etmeniz gereken konu ise aşırı gösterişli aksesuarlardan kaçınmanız gerektiğidir.

SATEN ELBİSE KOMBİNİ YAPILIRKEN SAÇLAR NASIL OLMALI?

Saten elbise kombini yapılırken saçlarınızı da kombinin tarzına göre tasarlamanız gerekiyor. Saten elbise ile en uyumlu saç modeli ıslak saç modelidir. Geriye taranmış saç modeli saten abiye elbiseler ve saten abiye elbiseler uyumlu bir gürünüm sunmaktadır. Eğer saten elbise tesettür giyim kombininde kullanılacaksa bu durumda uyumlu bir renk tonu ile saten eşarp tercih edilebilir.

QRAS'TAN SATEN ELBİSE TASARIMLARI

Saten giyim elbise severler için saten uzun elbiseler tasarlayan QRAS, siyah, bez, yeşil ve gri gibi renk seçenekleri ile saten giyim elbiseler sunuyor. Saten elbise uzun modelleri ile saten mezuniyet elbisesi, saten nikah elbisesi gibi giyim konseptlerine uyarlanabilen modelleri saten elbise abiye olarak da kullanılabiliyor.

BEJ SATEN ELBİSE

Mat saten kumaş ile üretilen Bej Saten Elbise, fırfırlı detayı ile özel bir görünüm sunuyor. Özel davetlerde ve ortamlarda giyilebilecek bu saten elbise modeli ile soft bir görünüm elde edebilirsiniz.

YEŞİL SATEN ELBİSE

Saten elbise tesettür giyim kombinleri için ideal bir tasarım olan Yeşil Saten Elbise, uzun saten elbise tercih etmek isteyenler için de ideal bir tercihtir. Fırfır detaylarla birleşen mat kumaş, zarif ve şıkı görünümü ile kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

GRİ SATEN ELBİSE

Sadeliğe şıklık kazandıran Gri Saten Elbise, göz kamaştırıcı bir şıklık sunuyor. Fırfır detayı ile özgün bir tarz sunan Gri Saten Elbise, siyah ayakkabı rahatlıkla kombinlenebilir.

SİYAH SATEN ELBİSE

Fırfır detayların zarafete dönüştüğü bir başka saten elbise ise Siyah Saten Elbise'dir. Özel davetlerin kusursuz tercihi olan Siyah Saten Elbise tesettür giyim için de özel bir alternatiftir.