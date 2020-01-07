Sason Muş kara yolunda etüt çalışmalarına başlandı
Haberler » Güncel » Sason Muş kara yolunda etüt çalışmalarına başlandı - Haber

Sason Muş kara yolunda etüt çalışmalarına başlandı

Batman ve Muş'u birbirine bağlayacak olan Sason Muş kara yolu için etüt çalışmalarına başlandı.

07.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42
Sason Muş kara yolunda etüt çalışmalarına başlandı

ve 'u birbirine bağlayacak olan Muş kara yolu için etüt çalışmalarına başlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yol çalışması hakkında Sason Belediye Başkanı 'a bilgi verdi.

Arslan, etüt çalışmalarının başlamış olmasının büyük bir adım olduğunu, bundan sonraki süreçte de yolun biran evvel tamamlanıp hizmete girmesi için yoğun bir çaba sarf edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler