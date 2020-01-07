Sason Muş kara yolunda etüt çalışmalarına başlandı

07.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42

Batman ve Muş'u birbirine bağlayacak olan Sason Muş kara yolu için etüt çalışmalarına başlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yol çalışması hakkında Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'a bilgi verdi.

Arslan, etüt çalışmalarının başlamış olmasının büyük bir adım olduğunu, bundan sonraki süreçte de yolun biran evvel tamamlanıp hizmete girmesi için yoğun bir çaba sarf edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA