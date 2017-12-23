Sason'da "İstihdam" Toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde istihdam toplantısı düzenlendi.



İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz ve diğer kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, ilçede işsizliğin azaltılması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.



Beyaz, işsizliğin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ortak çalışmasıyla azaltılabileceğini söyledi.



İlçede önemli tarım ürünlerinin yetiştiğini, bilinçli tarım ve markalaşma yoluna gidilmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Beyaz, "İlçemizde üretilen ürünlerin pazar payını oluşturma yönünde adım atılacak. Kaymakamlık olarak işsizliği azaltacak her türlü proje ve çalışmanın sınırsız destekçisi olacağız." diye konuştu.



Toplantıda, kurum ve kuruluş amirleri görüş ve önerilerini dile getirdi.