Sason'da çöken yol vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı
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Dereköy, Yücebağ, Batman, Sason, Güncel

Sason'da çöken yol vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Yücebağ beldesine ulaşımın sağlandığı yolda Dereköy ile Şahinli köyleri arasında 30 metre uzunlukta 2 metre genişlikte çökme oluştu.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:51
Sason'da çöken yol vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Yücebağ beldesine ulaşımın sağlandığı yolda Dereköy ile Şahinli köyleri arasında 30 metre uzunlukta 2 metre genişlikte çökme oluştu.

Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, bazı köy yollarında tahribe neden oldu. Yağışlar nedeniyle Sason'a bağlı Dereköy, Şahinli, Yuvalıçay ve Yeniçakmak köyleri ile Yücebağ beldesine bağlı 6 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolda, Dereköy mevkinde 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle tehlike arz eden yol, duyarlı vatandaşlar tarafından taşlarla araç trafiğine kapatıldı. Yolu geçici olarak araç trafiğine kapatan duyarlı vatandaşlar, çökmenin yaşandığı alanda bir an önce tahliye yolunun açılmasını ve kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılmasını talep etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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