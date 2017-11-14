Sason'da "Afet Bilinci" Eğitimi

Sason'da, Batman Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince, "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.



İlçedeki Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım, deprem, sel, boğulma, yıldırım, yangın ve çığ afetleri konusunda bilgi verdi.



Yıldırım, "Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında ilk, orta ve Lise çağındaki öğrencilere doğal afetler ve ilk yardım konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Bunun için herkesin afete hazırlıklı olması gerekiyor. Bu eğitimler herhangi bir afet anında yaşanabilecek karmaşa ve telaşı gidermeye yardımcı olacaktır." diye konuştu.



Yıldırım, öğrencilerin afetler konusundaki sorularını da cevapladı.