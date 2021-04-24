Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki ilk köprülü kavşak trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki ilk köprülü kavşağın trafiğe açıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki ilk köprülü kavşağın trafiğe açıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri ve Ankara genelinde sürdürülen katlı ve köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor.

Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, şunları kaydetti:

"Şaşmaz'da Ümitköy-Batıkent istikametinde birinci köprülü kavşağımızdaki çalışmaları tamamlayarak hizmetinize açtık. Altyapıdaki su yoğunluğu sebebiyle açılışı geciken Batıkent yönündeki ikinci köprüyü ise gece gündüz çalışarak en kısa zamanda tamamlayacağız."

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. cadde kesişimindeki kavşağa iki adet köprülü kavşak yapılmasına ilişkin çalışmada da ilk etap sona erdi. Altyapı deplasman çalışmaları ve betonarme imalatları devam eden ikinci köprünün de kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Hem geçişlerin hem de anayol üzerinden sağa ve sola dönüşlerin daha güvenli, kontrollü sağlanacağı kavşağın üstü iki gidiş iki geliş olacak ve sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar iki şerit olarak hizmet verecek.

???????İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu'na bağlayan hat üzerindeki iki köprülü kavşakla, bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azalması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı