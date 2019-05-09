Saski Genel Müdürü Yıldız: "Kırsal Kesimin Sorunlarını Çözeceğiz"

SAMSUN (İHA) – SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, ilçelerin kırsal kesimlerindeki sorunları çözmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile meclis üyeleri, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Soğuk, 10 gün önce göreve başlayan SASKİ Genel Müdürü Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi ve Yıldız'ın Samsun'da büyük altyapı projelerine imza atacağına inandıklarını söyledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, Çarşamba ilçesinin alt yapı sorunlarını çözüme kavuşması için her türlü desteği vereceklerini belirterek, "SASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte, sorunların çözümü için her zaman yanında olacağız. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız'ı en kısa zamanda ilçemizde görmek arzusu içindeyiz" dedi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile meclis üyeleri ise Yıldız'a başarı diledi.

"Alt yapı sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

SASKİ Genel Müdürü Yıldız ise ilçelerdeki altyapı sorunlarına çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını ifade ederek, "İlçelerimizin alt yapı sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. İlçe belediye başkanları ile el ele vererek sorunları kökünde çözeceğiz. İnşallah ilçelerimizi layık olduğu yere getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

"Samsun'u çok güzel yerlere getireceğiz"

İlçelerin kırsal kesimlerindeki sorunları da çözmek için çok çalışacaklarının altını çizen Yıldız, "Kırsaldaki kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözmek için daha çok çalışacağız. SASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile sorunları çözmek için var gücümüzle geceli gündüzlü çalışacağız. Başarılı olacağımız ada inanıyorum. Allah'ın izni ile Başkanımız Mustafa Demir'in de katkıları ile Samsun çok güzel yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Özden ile meclis üyeleri, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cihan Güller ile SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt'u da makamında ziyaret etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA