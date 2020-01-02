SASKİ'den şehitler ve vefat eden personel için hatim ve dua

02.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:20

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta önce yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden personel Samet Karagöz ve ahirete irtihal eden personel ve yakınları ile tüm şehitler için hatim okutuldu.



Müdürlüğün yemekhanesinde düzenlenen programa merhum SASKİ personeli Samet Karagöz'ün eşi ve annesi ile akrabalarının yanı sıra diğer personeller ve yönetim katıldı. Program Atakent Yeni Camii İmam Hatibi Erdal Çaylan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.



Programda bir konuşma yapan SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Biz büyük bir aileyiz. Ailede nasıl sevincin ve üzüntünün ortak bir karşılığı varsa, mesai arkadaşlarımızın sevinçleri ve üzüntülerini de paylaşmak istiyoruz. Ülke olarak şehitler veriyoruz. Personelimizden vefat edenler oldu. Yakınlarımızdan ahirete göçenler oldu. Henüz bir hafta önce genç bir kardeşimizi, Samet'imizi kaybettik. Çok şükür güzel bir dayanışma içerisindeyiz. Bu sayede 3 adet kadar hatmi şerif okundu. Bugün bu birlikteliğimiz vesilesiyle şehitlerimiz için, vefat eden personelimiz ve tüm geçmişlerimiz için, görevimiz gereği tehlikeli işlerde çalışan personelimizin kaza, bela ve kederden muhafaza olması için ve bir hafta önce kaybettiğimiz Samet kardeşimiz için Kur'an okuyup dua ederek rahmet, minnet ve şükranla yad edip, geride bıraktıkları kederli ailelerinin acılarını paylaşarak taziyelerimizi iletmiş olalım istedik. Rabb'im tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere de sağlık, sıhhat ve hayırlı uzun ömürler nasip eylesin" dedi.



Program sonunda okunan hatimlerin duası yapılarak katılanlara pilav ve helva ikram edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA