SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi
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SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı / Amru Salahuddien - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Geleneksel ilahiler eşliğinde anma Temsili lambaların yerleştirildiği toplu mezarın olduğu bölgeden detay Anma töreni SASKATCHEWAN - Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Geleneksel ilahiler eşliğinde anma

Temsili lambaların yerleştirildiği toplu mezarın olduğu bölgeden detay

Anma töreni SASKATCHEWAN - Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için bir anma töreni düzenlendi. Yaklaşık 200 toplum üyesinin katıldığı törende geleneksel ilahi ve dualar yapıldı, mezar taşı olmayan 751 çocuk için sessizce saygı duruşunda bulunuldu ve temsili lambalar yerleştirildi.

SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi
SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi
SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi
SASKATCHEWAN - Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amru Salahuddien

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