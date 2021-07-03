"Şaşılık, göz tembelliği ve binoküler görme kayıplarının en büyük sebebi"
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"Şaşılık, göz tembelliği ve binoküler görme kayıplarının en büyük sebebi"

'Şaşılık, göz tembelliği ve binoküler görme kayıplarının en büyük sebebi'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Şaşılığın kız ve erkek çocukta eşit oranda görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Melek Kırcalı, "Şaşılık 0-2 yaş grubundaki göz tembelliği ve binoküler görme kayıplarının en büyük sebebidir" dedi.

Şaşılığın kız ve erkek çocukta eşit oranda görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Melek Kırcalı,  "Şaşılık 0-2 yaş grubundaki göz tembelliği ve binoküler görme kayıplarının en büyük sebebidir" dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Melek Kırcalı, "Şaşılık bebeklerde olabilecek göz tümörlerinin yüzde 20'sinin ilk bulgusudur. Bu yüzden her çocuğun ilk 6 ay, 1, 4 ve 6 yaşında rutin göz muayenesi gerekir. Çocukluk çağında gözde kayma, bulanık görme, baş ağrısı, yürürken takılıp düşme, ışıkta gözü kısma, sulanma, başın veya yüzün bir yöne döndürülmesi, boyun eğerek bakma gibi durumlar şaşılık belirtisi olabilir" diye konuştu.

Şaşılığın gözlerdeki paralelliğin bozulması olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Melek Kırcalı, "Gözlerden biri tam karşıya bakarken diğeri içe dışa yukarı veya aşağı kayar. Bunun sebebi ise  göz küresini hareket ettiren kaslardaki koordinasyon bozukluğudur. Normal bakışta her iki göz aynı noktaya bakar.Beyin iki gözden gelen bu iki resmi birleştirerek üç boyutlu bir görüntü oluşturup derinlik algısı kazandırır. Şaşılık olan bireylerde binoküler görme denilen üç boyutlu görme ve derinlik hissi oluşmaz" ifadelerini kullandı. 

"ŞAŞILIK GENELDE TEK BAŞINA BAZEN DE HER İKİ GÖZDE OLUŞABİLİR"

Şaşılık tek veya her iki gözde birden olabileceğini belirten Op. Dr. Melek Kırcalı, "Şaşılık tek gözde veya  her iki gözde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda şaşılık yok iken şaşılığı taklit eden durumlar vardır. Bu durum burun kökü gelişimini  tamamlamadığında, bir göz diğerinden küçük veya farklı yapıda olduğu veya kapakta düşüklük olduğunda rastlanır ve yalancı şaşılık adını alır. Çocukluk çağında görülen şaşılıklarının en sık sebebi; ailesel yatkınlık ve kırma kusurlarıdır. Zor doğum, beyin felci(sebral palsy),hidrosefali, Down sendromu,beyin tümörleri ve kornea,lens ve retinayı ilgilendiren bazı göz hastalıkları da sayılabilecek diğer nedenlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"YETİŞKİN ŞAŞILIKLARI ACİL MÜDAHALE GEREKTİRİR"

Melek Kırcalı Yetişkin bireylerde görülen şaşılık sebeplerini şöyle sıraladı:

"Diyabet, tiroid, beyin tümörü, kafa travması, nörolojik bazı kas hastalıkları, nadiren de katarakt, göz tümörü veya yapılan göz ameliyatlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir.Çoğunluğunda ortaya çıkan çift görme hastanın hayat kalitesini  olumsuz etkilemesinden dolayı acil müdahale gerektirir.Prizmatik gözlük, botox veya cerrahi ve sebebe yönelik tedavi uygulanır."

Op. Dr. Melek Kırcalı, çocukluk çağı şaşılık tedavi şekilleri hakkında ise şunları söyledi:

"Gözlükle, kırma kusuruna bağlı şaşılıklar gözlük kullanımıyla düzelebilir. Kapama tedavisi, hastada tembellik var veya düşünülüyorsa uygulanır. Botox (iğne) tedavisi, genelde geçicidir, ameliyatı birmüddet geciktirmek için uygulanır. Ortoptik Tedavi, derinlik hissini geliştirip sabitlemek ve görmeyi güçlendirmek için uygulanır. Cerrahi, doğumsal şaşılıklarda ve gözlükle düzelmeyen şaşılıklarda uygulanır. Güçsüz kas kuvvetlendirilip güçlü kas zayıfltılır. Cerrahi ile kaymaların yüzde yüz düzelmesi mümkün olmayabilir, özellikli durumlarda  tekrar cerrahi gerekebilir. Şaşılık düzeltilse bile tedavi bitmez. Çocuk gözlüğünü kullanmaya devam edecektir. Ayrıca tekrar kayma oluşabilir. Bu yüzden hasta takibi bırakmamalıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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