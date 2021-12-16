Saruhanlı'ya kapalı ve klimalı servis bekleme durakları yapıldı

MANİSA Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, servis aracı bekleyen işçi, emekçi, öğrenci ve vatandaşların kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin 3 bölgesine kapalı ve klimalı toplu taşıma aracı bekleme durakları inşa edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek, Saruhanlı Sınırlı Sorumlu 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyeleriyle birlikte hizmete alınan duraklarda incelemelerde bulundu.

Başkan Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her gün yüzlerce kişinin toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlamak için duraklarda beklediğini kaydetti.

Vatandaşların kötü hava şartlarından etkilenmelerini önlemek için Saruhanlı'nın 3 farklı bölgesine kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kurduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz gün söylediğimiz gibi; insan odaklı sosyal belediyeciliği tüm Hemşerilerimize yaşatma sözü verdik. Bu da onlardan biri. Saruhanlımızda servis araçlarıyla iş yerlerine giden, fabrikalarına giden vatandaşlarımızın soğuk havalarda üşümemesi için 3 noktada klimalı durakları hayata geçirdik. Tabi ki burada Büyükşehir Belediyesinin bize vermiş olduğu durak bölgesi izinlerinden dolayı Saruhanlılı Hemşehrilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Duraklarımızın herkesin hizmetine açıktır. Saruhanlımıza hayırlı uğurlu olsun."

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek ile Saruhanlı Sınırlı Sorumlu 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal da Başkan Bilgin'e teşekkür ederek, yapılan hizmetin önemine dikkat çekti.

Durakları kullanmaya başlayan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bilgin'e teşekkür etti.