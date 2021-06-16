Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
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Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler

Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçeye yapılacak hizmetlerde ortak hareket etmek için siyasi parti ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçeye yapılacak hizmetlerde ortak hareket etmek için siyasi parti ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ilçeye yapılan hizmetler için karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Atilla Haspehlivanlar'a ve Demokrat Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığına atanan Süleyman Çınar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Bayram Atilla Haspehlivanlar'ı parti binasında ziyaret etti. AK Parti Saruhanlı ilçe binasında, İlçe Başkanı Haspehlivanlar ve partinin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bilgin, Saruhanlı için yapılacak yatırım ve projeler için birlikte hareket etmenin önemine değindi.

Haspehlivanlar ise ziyaretinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür ederek, Saruhanlı için yapılacak hizmetlere destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Demokrat Parti'ye ziyaret

Başkan Bilgin, daha sonra Demokrat Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığına atanan Süleyman Çınar'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. DP Saruhanlı ilçe binasında, İlçe Başkanı Çınar ve Partinin Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Bilgin, Çınar ve ekibine başarılar diledi. Başkan Çınar ise ziyaretinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Başkan Bilgin'in siyasi parti ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve Millet İttifakı Meclis Üyeleri de yer aldı. - MANİSA

Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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