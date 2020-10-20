Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel'in sevgilisi, kardeşi kimdir?

Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Tilki Ekrem karakteri ile bir döneme damgasını vuran oyuncu Saruhan Hünel, umreye gitti. Ünlü oyuncu merak konusu oldu. Peki, Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşındadır?

Türk dizilerinin sevilen yüzlerinden olan, Aynalı Tahir'in sevilen karakterini canlandıran Saruhan Hünel hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında yer alıyor.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.

SARUHAN HÜNEL MANKENLİK GEÇMİŞİ

Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşındaTRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.

6 BÖLÜM İÇİN ANLAŞTI 170 BÖLÜMDE OYNADI



Saruhan Hünel, vatani görevini tamamladıktan sonra Aynalı Tahir dizisi ile 6 bölüm için anlaştı. Ancak dizi fenomen haline geldi ve 5 yıl devam etti. 170 bölümde rol alan Hünel, Aynalı Tahir dizisi ile şöhrete kavuştu.

SENARİST SERGİN AKYAZ İLE EVLENDİ



Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi Çift 2010 yılında boşandı. Hünel, 2012 yılında boşandığı eşi Sergin Akyaz'ın kaleme aldığı Araf Zamanı isimli dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMAMIŞTI



Saruhan Hünel'in kardeşi Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in Savaş Fatin Yurtsever ile olan düğünene katılmamıştı. Kardeşler geçtiğimiz günlerde barışmıştı.