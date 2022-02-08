Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu

ARTVİN (DHA) - GÜRCİSTAN'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

? Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu. Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

TIR sürücüsü Harun Çakan da, "2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz."