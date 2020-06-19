Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli dönemi
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Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli dönemi

Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli dönemiEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde ev kiralayacak yazlıkçılar için 'sertifikalı ev' modeli uygulamasına geçildi.

19.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:41

Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli dönemi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde ev kiralayacak yazlıkçılar için 'sertifikalı ev' modeli uygulamasına geçildi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, denetimleri tamamlanan kiralık evlere asılmak üzere 'konaklama standartlarına uygundur' yazılı tabelaları emlakçılara teslim etti.

Keşan Belediyesi, mücavir alanlarda bulunan Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde kiraya verilecek yazlıkların standarda uygun olması amacıyla 'sertifikalı ev' modeli uygulamasını hayata geçirdi. Hijyen şartlarına uygun ve gerekli eşyalara sahip evler Keşan Belediyesi'nce yapılacak kontrollerden sonra emlakçılar tarafından kiraya verilmeye başlandı. Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, Erikli köyü sahilinde incelemelerde bulunarak, emlakçılara gerekli şartları taşıyan kiralık evlere asılması için üzerinde 'konaklama standartlarına uygundur' yazılı tabelaları teslim etti.

'DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİĞE CİDDİ ÖNEM GÖSTERİLİYOR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bu evlerin konaklama standartlarına uygun olduğunu belirten belgeyi koronavirüsten normalleşme sürecinden sonra ilk sertifikayı bugün veriyoruz. Sertifikamızın çivisini evlerimize çakmaya başladık. Bundan sonra tüm evler böyle olacak. Bütün ev sahiplerine, kiralık evlerimize ve emlakçılarımıza da tüm evlerimizin sertifikalı olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz bu evleri oluşturulan reklam mecralarında tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Sertifikalı evlerden başka Erikli ve Yayla'da başka evlerde kalınmamasını tavsiye edeceğiz. Misafirlerimizi sağlıklı tatil, huzurlu tatil ve güvenli tatil yapabilmeleri için önerilerimizi sertifikalı evlerden yana kullanacağız. 22 standart belirledik ve bu standartlara göre denetimler gerçekleştiriliyor. Kiralamaların ardından dezenfeksiyon ve temizliğe çok ciddi önem gösteriliyor. 4 saat sonra ev hijyeni sıfırdan sağlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Standartları Keşan Belediyesi olarak denetleyeceğiz. Emlakçılar ve ev sahiplerimiz arasında hizmet yarışı başladı" dedi.

'KENDİMİZİN KALDIĞI EVLER GİBİ HAZIRLADIK'

Emlakçı Gökhan Çevikel de, 'sertifikalı ev' modeli uygulamasını olumlu bulduklarını ifade ederek, "Hazırladığımız evleri aynı kendimizin kaldığı evler gibi hazırladık. Sertifikalı evlerimizde eski olan eşya yok. Otel odası temizliği ve düzeninde evlerimizi belirlediğimiz standartlara göre hazırlıyoruz. Sertifikalı evlerimizde her türlü konfor ve ihtiyaçlar misafirlerimizin huzuru ve rahatı ile daha iyi bir tatil yapmaları için hazırlandı. Sertifikasız ev istemiyoruz. Gelen misafirlerimizin mutlu bir şekilde bölgemizde kalmasını ve yine mutlu şekilde sahillerimizden ayrılmasını istiyoruz. Kurumlarımızla iş birliği içinde sertifikalı ev modelimizi daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.

Kaymakam Özder ve Başkan Helvacıoğlu daha sonra emlakçılara sertifikalarını dağıttı.

Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli dönemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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