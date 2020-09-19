Şarköy açıklarında karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Şarköy açıklarında karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, su alan ve batma tehlikesi geçirip, karaya oturan teknede bulunan 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Şarköy açıklarında karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
19.09.2020 21:48 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:51

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, su alan ve batma tehlikesi geçirip, karaya oturan teknede bulunan 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden İstanbul'da giden ve içinde Kemal K., Erdi Seyfettin Ü. ve Erdem T.'nin bulunduğu 8.52 metre boyundaki tekne Çanakkale Boğazı'nın kuzey çıkışında henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Personel, su alımını durduramaması üzerine, tekneyi batmaması için kıyıya doğru yönlendirdi. Tekne, Şarköy'ün Kızılca Terzi sahiline 200 metre kala karaya oturdu.Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı. Teknenin de kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Nuri ÇAĞLAR
Nuri ÇAĞLAR
DHA Editörü
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