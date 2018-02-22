Şarkışla'da "Kurumsal İletişim ve Beden Dili" Semineri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Kurumsal İletişim ve Beden Dili' semineri düzenlendi.

Şarkışla Belediyesi tarafından Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere akademisyen Ömer Kalkan konuşmacı olarak katıldı.

Kalkan, herkesin iş hayatında başarılı olmak ve her geçen gün bulunduğu konumu bir üst seviyeye taşımak için çaba gösterdiğini söyledi. İyi bir kariyer için var gücüyle çalışan birçok kişinin hedefine ulaşmaya doğru koştuğunu dile getiren Kalkan, "Bu yolda çalışma arkadaşlarıyla, yöneticileriyle, işverenleriyle ya da yönetici ve işverenler çalışanlarıyla olan iletişimin önemini gözden kaçırıyor ya da bunun öneminin farkına varıyor. İşte burada kendimizi doğru ifade edebilmek, dünyayı doğru algılayabilmek için etkili iletişim kurabilme becerilerimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Semineri Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum yetkilileri takip etti.