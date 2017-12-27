Şarkışla'da "Kudüs Sokağı" Resim Sergisi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Kudüs Sokağı" adlı resim sergisi açıldı.



Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından eski belediye binası önünde açılan sergide, Kudüs'ü anlatan resim ve fotoğraflar sergileniyor.



Sergiyi gezen Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk ise ziyaretçilere sergi hakkında bilgi verdi.



Şarkışla Anadolu Lisesi olarak öğretmen ve öğrencilerle birlikte Kudüs davasını sahiplenip Şarkışla'da Kudüs'ün sesi olmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, Kudüs'e destek olmak amacıyla birçok faaliyette bulunduklarını ifade etti.



Okulun faaliyetleri hakkında bilgi veren Öztürk, şunları kaydetti:



"Okul içinde Kudüs ile ilgili stantlar kurarak bütün öğrencilerimize ve gelen velilerimize sunumlar yaptık. Daha sonrasında ilçemiz meydanında kaymakamımız Sayın Akif Pektaş ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Mevlüt Ergen'in destekleriyle Şarkışla halkında Kudüs adına bir farkındalık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize yoğun ilginin ve alakanın olmasından dolayı onur duyduk.



Filistinlilerin Kudüs davasında yalnız olmadıklarını göstermek adına bütün etkinliklerimizi bir CD halinde Kudüs belediye başkanına göndermeyi düşünüyoruz. Yoğun ilgi ve alakalarından dolayı tüm Şarkışlalı ağabeylerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize teşekkürlerimizi bir borç biliyor ve teşekkür ediyoruz."