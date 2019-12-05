Şarkılarıyla mekânın sahibine seslendi

05.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:27

Türkiye'nin pek çok ilinde hayranlarıyla buluşacağı konserler serisinin ilkini önceki gece İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde veren Deniz Seki'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Seki, dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatırken bol bol alkış aldı.

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra, sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile de dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Mekanın sahibi burada yok ama mekanı ve şarkılarını bize emanet etti. Mekanın esas sahibine gitsin tüm şarkılar… " diyen Deniz Seki, konserinde Sezen Aksu'yu unutmayarak, ustasının sahneden kulaklarını çınlattı.

'biraz Sezen biraz ben Deniz Seki' konsept konserini izlemeye gelenler arasında Yeliz, Emel Müftüoğlu, İskender Paydaş, Aynur Aydın, gazeteci Ali Eyüpoğlu, yapımcı Polat Yağcı, sanat yönetmeni Banu Ergenekon gibi bir çok ünlü isim vardı.

Deniz Seki, ünlü İletişimci Özgür Aras 'ın projelendirdiği Gişe Organizasyon'un organizasyonuyla 10 Aralık Salı Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 13 Aralık Cuma İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 20 Aralık Cuma İzmit Sabancı Gösteri Merkezi 'nde sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler