Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Metin Şentürk araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında? Metin Şentürk nereli, mesleği nedir? Metin Şentürk hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Metin Şentürk Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Metin Şentürk merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında? Metin Şentürk nereli, mesleği nedir? Metin Şentürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Mayıs 1966

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Fatih

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)

Filmografi

Cennet Mahallesi – Kendisi (Konuk oyuncu) – 2006

Zengin Kız Fakir Oğlan – Kendisi (Konuk oyuncu) – 2012

Seksenler – Ferit – 2019-

Siyasi yaşamı

Şentürk Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olmuştur.

Diskografi

Elimdeki Fotoğrafın, (1987 – Yaşar Kekeva Plak)

Bırakma Beni, (1991 – Yaşar Kekeva Plak)

Allah Biliyor, (1992 – Raks Müzik)

Yaktın Beni, (1993 – Raks Müzik)

Sana Aitim, (1995 – Raks Müzik)

Son Nokta, (1996 – Raks Müzik)

Dünya Güzeli, (1997 – Raks Müzik)

Sahte Dünya, (1999 – Prestij Müzik)

Hazinem, (2000 – Prestij Müzik)

Yolun Yarısı,(2001 – Şentürk Müzik)

Dönmem Gerek,(2002 – Şentürk Müzik- Mod Müzik)

Kalpten Kalbe,(2003 – Avrupa Müzik)

Masal,(2006 – Seyhan Müzik)

Zamanda Yolculuk,(2008 – Seyhan Müzik)

Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği, (2009 – Seyhan Müzik)

Bana Sen Lazımsın, (2012 – Seyhan Müzik)

Kelebek , (2015 – DMC)