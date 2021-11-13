Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gripin kimdir? Gripin kaç yaşında, gerçek adı ne?

Ünlü sanatçı Gripin Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Gripin merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Gripin kimdir, kaç yaşında? Gripin nereli, mesleği nedir? Gripin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

9 Kasım 1978 tarihinde doğan Süreyya Birol Namoğlu, amatör müziğe 1994 yılında İstek Kemal Atatürk lisesi'nde okurken Emir Işılay ve Murat Emre ile beraber kurdukları lise grubunda vokalistlik yaparak başladı. Bu grupla lise festivallerinde çaldı.

1998 yılında Serdar Derekoy ve Mustafa Keçeli ile beraber kurduğu Yanki grubu ile Boğaziçi Üniversitesi 1. Amatör Müzik yarışmasında en iyi erkek solist ödülünü, Yanki grubu da en iyi performans, en iyi grup ve jüri özel ödüllerini aldı. 1999'da Evren Gülçığ ile beraber Gripin'i kurdu.Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, yüksek lisans öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümlerinde tamamladı.

2015'te Derya Beşerler ile evlendi.

Evren Gülçığ

6 Eylül 1977 tarihinde doğan Evren Gülçığ, 1993 yılında Şişli Terakki Lisesi'ndeki grubuyla Altın Mikrofon 2.lik ödülünü aldı. 1994-1995 arasında Emir Işılay ile kurduğu Pharoh isimli grupta gitar çaldı. 1997 yılında Birol Namoğlu ile beraber "İsmi Lazım Değil" bir grupta gitar çaldı. 1997-1998 yılları arasında bir yandan Pera Güzel Sanatlar'da caz armonisi eğitimi alırken bir yandan tiyatro müzikleri hazırladı. 1999'da Birol Namoğlu ile beraber Gripin'i kurdu.

Arda İnceoğlu

21 Şubat 1982 tarihinde doğan Arda İnceoğlu, amatör müzik hayatına Evrim Lisesi'nde başladı. Lise konserleri ve yarışmalara katıldı. 2001 yılında Kung Fu ile çalışmaya başladı. Kung Fu ile birçok konser ve festivaller ile beraber Line ve Kadıköy Budha Bar'da çaldı. 2002 yılı yazında Gripin'e geldi.

Murat Başdoğan

26 Aralık 1981 tarihinde doğan Murat Başdoğan, amatör müzik hayatına Şişli Terakki Lisesi'nde başlayan bir diğer Gripin üyesi olan Murat, Krem Sedef ile beraber kurduğu Popcorn adlı okul grubuyla birçok lise festivalinde sahneye çıktı. 2001 yılında kendini aniden Gripin'de buldu.

İlker Baliç

22 Mayıs 1980 tarihinde doğan İlker Baliç, Kadıköy Anadolu Lisesi grubu şeklinde kurdukları Kung Fu ile 9 sene çaldı. 2000'de Gripin'e katıldı.

2004 yılında ilk albümleri Hikayeler Anlatıldı yayımlandı. Bu albümden üç parçaya klip çekildi: