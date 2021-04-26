Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Cengiz Kurtoğlu araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Cengiz Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Cengiz Kurtoğlu merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Cengiz Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1956

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli:Elâzığ

Türk taverna müziği şarkıcısıdır. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Bir ekol yarattığını düşünenler bulunur. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl aralıksız sahne almıştır. İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Cengiz Kurtoğlu'ın altın yılları denilebilir. Cengiz Kurtoğlu Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne almıştır. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant'ta sahne almıştır.

Albümleri

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden – Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

Best Of Cengiz Kurtoğlu (2020)

Filmleri

Kader Utansın (1987)

Hatıram Olsun (1988)

Herşeyi Bitirdik (1990)

Benimi Buldun (1990)

Veda Gecesi (2000)