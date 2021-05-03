Şarkıcı Yusuf Güney: "Ülke Buna Hazır Değilmiş!"
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Şarkıcı Yusuf Güney: "Ülke Buna Hazır Değilmiş!"

Şarkıcı Yusuf Güney: 'Ülke Buna Hazır Değilmiş!'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Türkiye'nin konuştuğu şarkıcı Yusuf Güney "astral seyahatle uzaya gittiği" yönündeki açıklamalarından geri adım atmadı.

Türkiye'nin konuştuğu şarkıcı Yusuf Güney "astral seyahatle uzaya gittiği" yönündeki açıklamalarından geri adım atmadı.

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" diyerek gündem olan Yusuf Güney sosyal medyada dalga konusu olmasıyla ilgili konuştu:

"Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?"

"Şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş."

"YANIMDA KIZ ARKADAŞIMIN VARDI"

"Sözlerimin arkasındayım. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim."

"Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Ruhu bedenden ayrılır, kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. İstediğim yere bu şekilde gidebiliyorum."

"3 yıl boyunca bununla ilgili Peru'da Şamanlardan eğitim aldım. İlk seferinde Ayahuasca çayı verdiler. Çok meşakkatli iş."

"Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece."

"Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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