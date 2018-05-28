Şarkıcı Songül Karlı'nın Oğlunu Görenler Gözlerine İnanamıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Songül Karlı'nın, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi . Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.
ARADIĞI MUTLULUĞU BULAMADI
Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Karlı, geçtiğimiz sene eşiyle yollarını ayırdı.
İşte Songül Karlı'nın tek gerçek mutluluk olarak gördüğü oğlu...
YORUMLAR (48)
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İnanılmaz olan ne anlamadım, bildiğin bir çocuk işte!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Songül songül hastayım sana yıllardır. Gel benimle evlen tosununda babası olurumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne saçma bir haberCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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gözlerime inanamadım songül karlı nın oğluCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Tosuna benziyor acaba o muCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır