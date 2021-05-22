Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum
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Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, yazdığı anı kitabında 2016 yılında hayatını kaybeden ABD'li ünlü şarkıcı Prince'in yıllar önce taciz ile şiddetine uğradığını hatta malikanesinde kendisine saldırdığını ve elinden zor kurtulduğunu açıkladı.

1990'larda 'Nothing Compares 2U' adlı şarkı ile hafızalarda yer edinen Sinead O'Connor, gelecek ay 'Remembering' (Hatıralar) adlı anı kitabını çıkaracak. O'Connor kitabında ünlü şarkıcı Prince ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EVİNE DAVET EDİP TACİZDE BULUNDU"

O'Connor, kitabında 1991'de "Nothing Compares 2U" adlı şarkısının uluslararası müzik listelerinde bir numara olmasının ardından 2016 yılında yaşamını yitiren ABD'li şarkıcı Prince'in kendisini Hollywood'daki malikanesine davet ettiğini yazdı. 54 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, kitabında Prince'yle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu malikanede Prince'in fiziksel şiddetine ve tacizine uğradıktan sonra gece yarısı bir fırsatını bulup oradan yaya olarak dışarı kaçtım. O gece Prince'in elinden zor kurtuldum. Prince bana röportajlarımda küfür ettiğim gerekçesiyle fiziksel saldırıda bulundu. Ama o aslında kadınları şiddetli bir şekilde taciz eden biriydi."

Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum
Prince Rogers Nelson

"PRINCE BENİ OTOMOBİLİYLE TAKİP EDEREK OTOYOLDA KOVALADI"

Yaşadığı şoku ve dehşet dolu dakikaları halen unutamadığını söyleyen O'Connor sözlerine şöyle devam etti: "Prince o gece bana daha sert yumruk atabilmek için yastık savaşı yapmayı da önerdi. Yaşadığım şoku ve dehşet dolu dakikaları hala ürpererek hatırlıyorum. Ben olay gecesi malikaneden yaya olarak kaçtıktan sonra Prince beni otomobiliyle takip ederek otoyolda da kovaladı. Neyse ki kaçmayı başardım."

3 YIL ÖNCE MÜSLÜMAN OLUP ADINI DEĞİŞTİRDİ

2018'de dinini değiştirip Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı, İslam'ı seçtiğini açıklamıştı. Sinead O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum
Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum
Burak Akdoğan
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Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum - Haberler Magazin
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