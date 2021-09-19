Şarkıcı Şimal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl? Hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Şimal'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 doğumludur. Şarkıcı Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunmaktadır. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapmıştır.

Şarkıcı Şimal doğum tarihi : 25 Nisan 1986

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Şarkıcı Şimal mesleği ne : Besteci, Şarkıcı

Birçok başarılı projeye imza atan Şarkıcı Şimal'in İnstagram'da 200 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "simalofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞARKICI ŞİMAL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kanser olduğunu duyuran şarkıcı Şimal, gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmeyi başardı. Yavaş yavaş normal hayatına dönmeye başlayan genç şarkıcı geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşı ile yemek yemeye gittiğini söyleyen şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Milliyet'in haberine göre, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim. Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha sayamayacağım birçok arkadaşım desteklerini hiç eksik etmediler. Yaklaşık beş hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve bir göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi.

Basın mensuplarının "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?"sorusuna ise "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye bir adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.

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