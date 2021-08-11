Şarkıcı Ozan Orhon ve Selcan Demirci evlendi

Şarkıcı Ozan Orhon aradığı mutluluğu Selcan Demirci'de buldu.

Şarkıcı Ozan Orhon aradığı mutluluğu Selcan Demirci'de buldu. Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanıştan ikili birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selcan Demirci ile dünyaevine giren Orhon, dördüncü evliliğini yaptı.

Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU!

İlk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapan sanatçı Sabancı Korusu'nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

İkinci evliliğini 2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile yaptı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı olan sanatçı 2003 yılında Erçetin ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon verdiği bir röportajda "Ebru Şallı'yı yaşanmamış saydım" demişti. "Evcilik gibiydi. Ebru'yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım."

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini 2. Sayfa programında anlatmıştı:

Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

Kaynak: Hürriyet