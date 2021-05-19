Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti
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Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti

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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki sanatçının ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

YENİ ALBÜM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Yılmaz son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti

ONUR AKAY HABERİ DOĞRULADI

Twitter'dan paylaşım yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Oğuz Yılmaz'ı maalesef kaybetmişiz. Ortak dostlarımızdan aldığım haber doğru. Kalp krizi geçirmiş ve maalesef kurtaramamışlar, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atmıştı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınlamıştı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı.

'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurmuştu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları (1)
BEKİR YAPİCİ: ALLAH RAHMET EYLESIN GERIDE KALANLARADA SABIR VERSIN .
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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