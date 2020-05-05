Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
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Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
05.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:18

Karantinadaki Eda Taşpınar ve Aslışah Alkoçlar'ın ardından şarkıcı Nilay Dorsa da güneşin tadını çıkarmak için mayosunu giyerek evinin terasında güneşlendi.

Koronavirüs salgınından dolayı kendisini eve kapatan Aslışah Alkoçlar ve Eda Taşpınar, güzel havaların tadını çıkarmak için evlerinin bahçe ve teraslarına çıkarak güneşlendi. Ünlü isimlere son olarak Nilay Dorsa dahil oldu.

"SEZONU TERASTA AÇACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"

Mayo ve pareo giyerek evinin terasına çıkan Dorsa, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mayolu pozlarını paylaşan şarkıcı, "Güneşin kızıyım ben. Nisan ayını bitirdik, yaza şurada ne kaldı ki? Bu yıl sezonu terasta açacağımı hiç düşünmezdim. Güneşi görünce giydim mayomu, attım kendimi terasa güneşlenmeye. Eee böylelikle D vitaminini fazlasıyla da almış oldum. Vitamini alınca bir anda pozitif bir enerjiye dönüştüm ve işte şimdi buradan hepinize hatta tüm evrene pozitif enerjimi yolluyorum. En güzel günler bizi bekler. Biliyorum ve inanıyorum. Karantina motivasyonu..."

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

KARANTİNADA GÜNEŞLENMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Her daim bronz olmayı seven sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde evinin çatısında güneşlenmişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da terasta güneş banyosu yapmıştı.

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

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