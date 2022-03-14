Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:
Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Başarılı şarkıcı Nadide Sultan, oğluyla birlikte hafta sonu İstanbul'da etkili olan karın tadını çıkardı. Evinin bahçesinde oğluyla doyasıya kar topu oynayan şarkıcı, eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından geriye vatandaşların eğlenceli anları kaldı. Sevilen şarkıcı Nadide Sultan da 3,5 yaşındaki oğluyla evinin bahçesinde kar topu oynadı.

ÖNCE KAR TOPU OYNADILAR SONRA KARDAN TATLI YAPIP YEDİLER

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi. Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık. Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz. Şifa olsun" dedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 185 binden fazla takipçisi bulunan Nadide Sultan, oğluyla bir fotoğrafını da "Aşkımla karlar erimeden" notuyla paylaştı.

Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerde uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nadide Sultan, Instagram, kar, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title