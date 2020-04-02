Şarkıcı Keremcem'den koronavirüs itirafı
Şarkıcı Keremcem, katıldığı bir müzik programında koronavirüs ile ilgili yaşadıklarını anlattı
02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Ünlü şarkıcı Keremcem, İpek Açar'ın sunduğu 'İpek Yolu' adlı müzik programına katıldı.
'Corona mı acaba?' diye düşündüm
5 yıl aradan sonra çıkardığı 'Gitmişsin Çoktan' şarkısı ve sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, geçen günlerde yaşadığı koronavirüs ile ilgili korkusunu anlattı.
Keremcem "Çok ağır bir grip yaşayınca 'corona mı?' acaba diye düşündüm. Neyse ki yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı" dedi.
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Kaynak: Snob Magazin