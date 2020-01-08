Şarkıcı Kalben'in ilk romanı yolda! İşte romanın içeriği

08.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:41

Snob Magazin'in haberine göre; Her zaman hayatında edebiyat olduğunu söyleyen Kalben, "Daha önce çocuk kitaplarım vardı. Şimdi ise yetişkin kitabım olacak. Romanım da daha çok kadın hikayelerini anlatacağım.

Birbirini seven, birbirini kıskanmayan, birbirini erkek egemen sistemi üzerinden parçalamayan, dürüst ve gerçek kadın hikayeler olacak. 2020 yılı içinde bir kitap fuarına yetiştirmeye çalışacağız. İlk romanım olduğu için tatlı bir heyecan içindeyim. Edebiyat, hayatımda hep oldu" dedi.



