Şarkıcı Kalben'in ilk romanı yolda! İşte romanın içeriği
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Şarkıcı Kalben'in ilk romanı yolda! İşte romanın içeriği

Şarkıcı Kalben, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Üçüncü albüm için hazırlıklarını tamamladığını belirten şarkıcı, çıkacak olan ilk roman kitabının heyecanını yaşadığını söyledi

08.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:41
Şarkıcı Kalben'in ilk romanı yolda! İşte romanın içeriği

Snob Magazin'in haberine göre; Her zaman hayatında olduğunu söyleyen , "Daha önce çocuk kitaplarım vardı. Şimdi ise yetişkin kitabım olacak. Romanım da daha çok kadın hikayelerini anlatacağım.

Birbirini seven, birbirini kıskanmayan, birbirini erkek egemen sistemi üzerinden parçalamayan, dürüst ve gerçek kadın hikayeler olacak. 2020 yılı içinde bir kitap fuarına yetiştirmeye çalışacağız. İlk romanım olduğu için tatlı bir heyecan içindeyim. Edebiyat, hayatımda hep oldu" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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