Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı 42 yaşındaki şarkıcı İsmail YK, 20 yaşındaki hayranı Dilara isimli bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Şarkıcı, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren şarkıcı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti. 42 yaşındaki YK'nın birlikte olduğu kadının 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu da sosyal medyada kısa sürede yayıldı.