Şarkıcı İrem Derici, Burun Estetiklerine 30 Bin Göğüsleri İçinde 4 Bin Euro Harcamış

İrem Derici, sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Şarkıcı gelen bir soru üzerine estetiğe ne kadar ödediğini de açıkladı.

BURUN 30 BİN GÖĞÜS 4 BİN EURO

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran İrem Derici,burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin Euro yani yaklaşık 24 bin TL ödediğini söyledi.

BURNUNU YAPTIRMAK İÇİN DUVARA KAFA ATMIŞTI

İrem Derici daha önce de küçük yaşlarda burun estetiği yaptırmak istediğini ve ailesinden izin alamadığını anlatmış ve burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti. Fakat o ameliyatı da beğenmeyerek daha sonra ikinci kez burnunda estetik ameliyatı olmuştu.