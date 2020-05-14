Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı

Bir podcast yayınına konuk olan İrem Derici, babasının 4 öpücük kuralını anlatarak saygı, şefkat, dostluk ve cinselliğin öneminden bahsetti. Bu formül üzerinden 2 yıl süren evliliğini değerlendiren Derici, "Bizde ilk elden öpücük, yani saygı bitti" dedi.

Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
14.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:05

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı İrem Derici, 'Umarım Annem Dinlemez' adlı podcast yayınına konuk oldu. Açık sözlülüğüyle tanınan şarkıcı, babası Hulise Derici'nin evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı.

"SAYGI, ŞEFKAT, DOSTLUK, CİNSELLİK"

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Derici, babasının formülü için şunları söyledi: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider."

"EVLİLİĞİMDE İLK SAYGI BİTTİ"

Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, "Sizde ilk hangisi bitti?" sorusuna "İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz" cevabını verdi.

Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
İrem Derici ve Rıza Esendemir
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Haber Yorumları (5)
BAMSI BEYREK: LAN BALGAY AKILLI OL TOKATI PATLATIRIM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAMSA BEY: Lavuk balgay
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BALGAY: irem acilen estetik ol
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Magazin
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Magazin
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Magazin
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Magazin
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Magazin
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Magazin
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya...
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sinan Özen Sinem Kobal Yasemin Özilhan
Spor Hasan Şaş Loris Karius Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:01:09. #1.15#
title