Şarkıcı İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti

27.08.2019 09:40

Arabesk müziğinin sevilen ismi İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti. Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.

"MELEK ANNEM"

İntizar, 5 gün önce Instagram hesabından "Melek annem, nur yüzlüm. Asil anam, yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen, bakışı içimi delen annem. Cennet kadını… Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, anne kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum"ifadelerini kullanmıştı.

FELÇ NEDENİYLE TEDAVİ EDİLMİŞTİ

Cemile Arslan, 2011 yılında beyin kanaması sonucu kısmi felç nedeniyle tedavi edilmişti.