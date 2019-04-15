Şarkıcı Hatice, "Beni Her Kişi Değil, Er Kişi Taşır" Diyerek Yine Kalçasını Açtı
Podyumda yürüdüğü esnada kalçasını açarak çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, yine rahat durmadı. Instagram hesabından benzer pozla paylaşım yapan Hatice, "Beni her kişi değil er kişi taşır" notunu düştü.
Geçtiğimiz ay ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
TARTIŞMA YARATACAK BİR PAYLAŞIMA DAHA İMZA ATTI
Defiledeki hareketiyle büyük tepkilere neden olan Hatice, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşıma daha imza attı.
"BENİ HER KİŞİ DEĞİL, ER KİŞİ TAŞIR"
Hatice, leopar desenli sırtı ve kalça kısmı açık elbisesiyle poz vererek, "Beni her kişi değiş er kişi taşır" notunu paylaştı.
"AKLINI BAŞINA TOPLA"
Hatice'nin havuz başında verdiği bu poza takipçilerinden yine tepki yağdı. Bir takipçi, "Aklını başına topla! Bırak oranı buranı göstermeyi de sağlam bir albüm yap dinleyelim" yorumunu yaptı.
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ZAVALLI ÇOK AMA ÇOK ZAVALLI. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Elbisesi cok güzel ya almam gerek yaz geliyo bende böyle resim cektircem bence cok güzell uğraşıp duruyolar zavallı kızla..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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OOOOOCevap Yaz Yayından Kaldır
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MEDENİ. MEDENİ. AÇMAKSA BEDENİ. HAYVANLAR DAHA MEDENİCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Mezardakinin kemiklerini sızlatan bir kadın gördüm.biraz saygı biraz insanlık. Kadınlık bu değil.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır