Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu Şarkıcı Güllü, Fethiye'de kavga ettiği 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu

İSTANBUL - Şarkıcı Güllü, Fethiye'de kavga ettiği 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan şarkıcı Güllü, "Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın" dedi.

Şarkıcı Güllü'nün geçtiğimiz hafta, Fethiye'nin Çalış semtinde işlettiği kamp alanında kira bedelini ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilmişti. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin ardından kavgada yer alan şahıslar Güllü ile beraberindekilerden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Güllü, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı mekanda kavga ettiği şahıslara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

"Konu tamamıyla tacizle alakalıdır"

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan şarkıcı Güllü, "Benim mal sahibimle asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs tamamıyla bir kadının ayakları üzerinde durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan biri. Kaldı ki altını çize çize söylüyorum, mal sahibimle hiçbir şekilde alacak verecek tarzı şeyimiz yoktur, konuşamıyorum o kadar gerginim ki. Herhangi bir husumetimiz yoktur. Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" şeklinde konuştu.

"Kişilerin mal sahibi ile hiç uzaktan yakından alakası yok"

Sözlerinin devamında şarkıcı Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi Begüm'den, Cihan diye bir beyefendi var ondan, bu 3 şahıstan şikayetçi oldum. Mal sahibim ile hiçbir husumetim yoktur. Bu kişiler aslında, bunları da söylemek istemiyorum, bunları da yine dava aşamasında göreceksiniz. Bu kişilerin de mal sahibi ile hiç uzaktan yakından alakası yok. Aslına bakarsanız mal sahibim de bu kişiler tarafından sanırım mağdur. Sadece Alper denen şahısın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum gerçekten çok gerginim" diye belirtti.

"Ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadının hukuk mücadelesinden başka da bir şey değil"

Olaya ilişkin konuşan avukat Mert Erdoğan ise, "Bizler somut delillerimizi savcılık makamına sunduk. Soyut, genel geçer ifadeler değil, bunlar delillendirebildiğimiz hususlar. Bu şekilde, yargılamayı mahkeme yapacaktır. Olay gecesi zaten kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret. Bunlar bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı biz suç duyurusunda bulunduk, delillerimizi de savcılık makamına sunduk. Bir anne olarak, bir kadın olarak ayakları üzerinde durmaya çalışan, ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadının hukuk mücadelesinden başka da bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca 'Yeter artık' diye anons yaptı
Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca "Yeter artık" diye anons yaptı
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Haluk Levent Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mert Günok Mete Gazoz Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkıcı Güllü'den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.08.2021 17:07:02. #1.13#

title