Şarkıcı Gülçin Ergül'le geçirdiği kazada ölen Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi defnedildi - Haberler
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Şarkıcı Gülçin Ergül'le geçirdiği kazada ölen Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi defnedildi

Şarkıcı Gülçin Ergül'le geçirdiği kazada ölen Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi defnedildi
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Balıkesir'de şarkıcı Gülçin Ergül'ün yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de şarkıcı Gülçin Ergül'ün yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Erdal Şeyda Lafçı için Narlıdere Şehitlik Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Fevziye Lafçı, kardeşleri Eda ve Ertan Lafçı'nın yanı sıra yakınları katıldı. Camiye tekerlekli sandalye ile gelen Fevziye Lafçı, oğlunun tabuta sarılarak "Uyan yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı (53) idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, 13 Aralık'ta İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Lafçı ile aynı araçta bulunan ve kazada yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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