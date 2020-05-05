Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
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Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
05.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:58

Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in 322 gün süren ölüm orucunu sonlandırmasının ardından bütün müzisyenlere çağrı yaparak "Grup Yorum'un konserine gidelim" dedi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, "konser yasaklarının kaldırılması" ve "tutuklanan grup üyelerinin serbest bırakılması" talebiyle başlattığı ölüm orucunu 322 gün sonra sona erdirdi. Gökçek'in kararının ardından ilk çağrı şarkıcı Erhan Güleryüz'den geldi.

"BUGÜN GRUP YORUM'A YARIN BİZE"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Güleryüz şunları söyledi: "Grup Yorum'un daima yanındayım. Bugün Grup Yorum'a yarın bize, sakın unutmayın. Müzik elinde sadece notalar, enstrümanlar olan insanların söylediği bir güzelliktir. Tabii ki toplumun dertlerine, yaralarına da değinir. Bütün müzisyen arkadaşlarımı ilk Grup Yorum konserine katılmaya çağırıyorum. Ben orada olacağım. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim."

NE OLMUŞTU?

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna girmişti. Helin Bölek, 3 Nisan'da, eyleminin 288. gününde vefat etmişti.

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Haber Yorumları (1)
AVNİ: kim la bu
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