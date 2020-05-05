Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in 322 gün süren ölüm orucunu sonlandırmasının ardından bütün müzisyenlere çağrı yaparak "Grup Yorum'un konserine gidelim" dedi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, "konser yasaklarının kaldırılması" ve "tutuklanan grup üyelerinin serbest bırakılması" talebiyle başlattığı ölüm orucunu 322 gün sonra sona erdirdi. Gökçek'in kararının ardından ilk çağrı şarkıcı Erhan Güleryüz'den geldi.

"BUGÜN GRUP YORUM'A YARIN BİZE"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Güleryüz şunları söyledi: "Grup Yorum'un daima yanındayım. Bugün Grup Yorum'a yarın bize, sakın unutmayın. Müzik elinde sadece notalar, enstrümanlar olan insanların söylediği bir güzelliktir. Tabii ki toplumun dertlerine, yaralarına da değinir. Bütün müzisyen arkadaşlarımı ilk Grup Yorum konserine katılmaya çağırıyorum. Ben orada olacağım. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim."