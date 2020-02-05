: Şarkıcı Emina Jahovic, kendi markasına çocuklarının baş harfinden oluşan bir isim verdi

05.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:21

Mustafa Sandal ile tek celsede boşanan şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün bir alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Kendi makyaj malzemelerini çıkaracağını söyleyen Jahovic, yaşadığı mutluluğu da paylaştı.

EMİNA TİCARETE ATILIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre: Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gazeteciler ile karşılaşan ve soruları yanıtlayan Emina Jahovic "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum" dedi. Jahovic, makyaj malzemelerinin hem kozmetik mağazalarında hem de internet sitesinde satışta olacağının da müjdesini verdi.

MARKASININ İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki Mayıs ayında kendi markasını çıkaracak olan ünlü şarkıcı, ürünlerini Türkiye ve memleketi Sırbistan başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkelerinde satışa çıkaracak. Mustafa Sandal'dan Yavuz ve Yaman adında iki çocuğu olan Emina Jahovic, markasının ismini verirken de herkesi duygulandırdı. Jahovic, markasına çocuklarının ve kendi adının yer aldığı "Yaemina" adını verdi.

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