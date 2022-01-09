Şarkıcı Ebru Yaşar düşüp diz kapağını kırdı - Haberler
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Şarkıcı Ebru Yaşar düşüp diz kapağını kırdı

Şarkıcı Ebru Yaşar düşüp diz kapağını kırdı
Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / ŞARKICI Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı.

İdris TİFTİKCİ/ ŞARKICI Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Yaşar olayı sosyal medya hesabından "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" diyerek duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Son Dakika Haberleri

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