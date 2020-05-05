Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
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Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
05.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:16

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, ATV ekranlarında Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına video göndererek İsra suresiyle alakalı bir soru sordu. Şarkıcı, sorusuyla Hatipoğlu'ndan tam not aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Ramazan ayını koronavirüs nedeniyle ailesiyle evinde geçiriyor. Kendi adında bir markası olan ve zor süreçte çalışanlarına maaşını ödemeye devam eden Polat, dün akşam Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek bir soru sordu.

CANLI YAYINDA SORU SORDU

Salgın nedeniyle programı seyircisiz yapmak zorunda olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen videoları sorular yanıtlamaya başladı. Şarkıcı Ebru Polat ise Hatipoğlu'nun programına video göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

"BU SEZON BİRAZ BURUKLUK VAR"

Nihat Hatipoğlu'nun programlarını sürekli takip eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep" paylaşımını yaptı. Polat'ın sorusunu çok beğenen Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında yaptığı paylaşıma da değindi. Bu süreçte yüzünün neden gülmediğini anlatan Hatipoğlu "Hastalık var, ölenler var. Bu sezon biraz daha burukluk var. Tolere etmeye çalışıyoruz bizi bağışlayın, şartlar böyle" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'nun programına bağlandığı anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "İman ile paranın kimse olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Haber Yorumları (3)
AVNİ: bunlar televizyon hocaları
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AVNİ: gerçek hoca görmesek bilmesek hoca diye yutturacaklar.
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AVNİ: hocaymış ne hocası.soru soracak gerçek hoca bulamadınmı.
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500
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